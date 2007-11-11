Работа с OWL и XML

Прикладное ПОЗакрыт1 заявка226 просмотров
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Приветствую.

работы на один - два часа

Мне нужно простенький пример xml с привязкой к owl. допустим на примере инвентаризации компов.

Т.е. в хмл нужна база в которой будет описываться принтер, и обращался бы к OWL

нужно чтобы принтер мог инвентаризовываться или нет.

Стоимость: 1000-1500р по договорённости

ICQ: 468-777-1

16 лет назад
gooditjob
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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