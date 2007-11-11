Работа с OWL и XML

Добрый день! Мне нужна программа для поиска необходимой информации на ряде сайтов. Иными словами, я задаю параметры поисков и программа должна найти интересующую меня информацию, в необходимом мне формате. Стоимость проекта обсуждается.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую.
работы на один - два часа
Мне нужно простенький пример xml с привязкой к owl. допустим на примере инвентаризации компов.
Т.е. в хмл нужна база в которой будет описываться принтер, и обращался бы к OWL
нужно чтобы принтер мог инвентаризовываться или нет.
Стоимость: 1000-1500р по договорённости
ICQ: 468-777-1
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