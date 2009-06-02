Кеширующий прокси-сервер C++ (MFC)

$250
Прикладное ПОЗавершен3 заявки306 просмотров
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Необходимо разработать кеширующий прокси-сервер для дальнейшей интеграции в клиент браузерной, онлайн игры.

Требования:

- Опыт разработки клиент-серверных приложений;

- Хорошее знание MFC и C++, а также Winsock и Wininet;

- Максимальное использование MFC (кроме CSocket);

- Грамотный и хорошо раскомментированный код;

- Коммуникабельность.

Также расмотрю готовые решения.

16 лет назад
rzn_zippy
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Polshin
Гость 
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$200
20 дней
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