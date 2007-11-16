5 программок на С++

Написать программу вычисления площади треугольника, если известна длина основания и высота. Ввод данных производится с клавиатуры. Предусмотреть приглашение к вводу данных и читабельность результатов выполнения программы.

Написать программу, которая запрашивает у пользователя номер месяца, а затем выводит соответствующее название времени года. В случае, если пользователь введет недопустимое число, программа должна вывести сообщение “Ошибка ввода данных”. Использовать структуру выбора if-else. Использовать форматированный ввод/вывод данных.

Написать программу, которая вводит по строкам с клавиатуры двумерный массив и вычисляет сумму его элементов по столбцам. Использовать форматированный ввод-вывод данных.

Написать программу, в которой необходимо найти корень уравнения, используя метод хорд. Предусмотреть использование указателя на функцию и прототипа функции. Вывести на экран корень уравнения и количество итераций.

Написать программу, в которой необходимо создать структуру, элементами которой являются фамилия сотрудника и его зарплата. Объявить массив данных о сотрудниках типа структуры и ввести значения его элементов. Определить средний заработок сотрудников и сотрудника, у которого минимальная зарплата. Предусмотреть меню. Результаты работы программы записать в файл.

пожалуйста, цену и сроки