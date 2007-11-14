Разработка торгового ПО

Техническое Задание для программы Кассира.

Программа Кассира предназначена для осуществления работы кассира в магазине мужской одежды.

Основные требования к программе:

- Работа с кассовым аппаратом АМС-100Ф и возможность добавлять другие аппараты.

- Возможность выбора выводимой в чек информации (наименование, артикул, скидка)

- Работа с базой данных, с группировкой по разделам (костюмы, брюки и т.д.) и под разделам (фирмы-изготовители)

- Работа с сканером штрих кода Metrologic, поле для ввода штрих кода.

- Возможность прописывания каждому виду товара своих свойств (размеры, фирмы производители). Например: Выбираем костюм «Бавария». Видим сетку размеров, выбираем тот, который продаем.

- Возможность подключения к удаленным базам данных (поле для ввода IP адреса и пути к базе данных на удаленном компьютере.

- Шифровка и «дешивровка» базы данных.

Так же разработка программы менеджера, с выбором базы данных, приходом, расходом товара, группировкой по разделам, генерацией штрих кода, распечатыванием ценников, просмотра отчетов о продажах, отчета по остаткам, редактированию товарных позиций и выставлением прав.

Если вы готовы взяться за этот проект (я описал самые сложные участки), я могу предоставить программу АРМ Кассира и АРМ Менеджера (их дистрибутив), которая устраивает нас более чем на половину простотой использования, но немного не дотягивает по функционалу. Более детальные подробности каждой из опций, смогу расписать в случае, если предварительно согласитесь разработать подобное ПО.

1С не устраивает из-за ненужности многих функций и нежелания содержать IT отдел.

Заявки без комментариев не рассматриваются. Интересуют только те разработчики, у которых есть наработки в этой области.

Оплата через СБС.