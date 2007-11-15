Нейронные сети на языке С++ с помощью MFC

Помощь по диплому!

Исходные данные: Есть уже готовая написанная руководителем программа на С++ с использованием MFC - среда разработки Microsoft Visual Studio 8. Все исходные коды, а также файл sln есть - билдится и работает. В программе есть пункт контекстного меню, при нажатии которого должен работать требуемый модуль.

Требуется: написать модуль, в котором данные передаются из рекуррентной нейронной сети в многослойную нейронную сеть (получается нейросетевая реализация модели Винера):

1. задаются параметры рекуррентной нейронной сети (окно):

1.1. число нейронов - из них сколько выходных

1.2. начальные состояния

1.3. функция активационной характеристики всех нейронов одинаковая: пользователь выбирает либо для всех линейная либо для всех сигмоида

1.4. синаптические коэффициенты могут вводиться пользователем, а также могут быть случайно сгенерированными числами типа double

1.5. число тактов функционирования

2. задаются параметры многослойной нейронной сети (окно):

(число входов уже заранее определено и равно числу выходов рекуррентной сети)

2.1. число слоев нейронов

2.2. число нейронов в каждом слое

2.3. функция активационной характеристики всех нейронов одинаковая: пользователь выбирает либо для всех линейная либо для всех сигмоида

2.4. синаптические коэффициенты нейронов каждого слоя: могут вводиться пользователем, а также могут быть случайно сгенерированными числами типа double

3. задаются входы рекуррентной сети (для всех тактов сразу)

4. пользователь нажимает на кнопочку Simulate и рекуррентная сеть функционирует заданное пользователем число тактов, после чего ее выходы подаются на вход многослойной сети и она функционирует 1 раз. Полученные выходы многослойной сети выводятся в виде таблицы.

Также требуется отображение результатов на графике

дополнительные сведения:

1. в программе уже есть какие-то классы для построения таблиц, графиков. Ими можно пользоваться а можно и не пользоваться

2. если найдете готовый работающий код в инете, можете смело использовать, потому что мой преподавателю это не важно, главное чтобы работало