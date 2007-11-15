Нейронные сети на языке С++ с помощью MFC

Нужно написать программу под Мас подробности в ТЗ и при переписке ICQ#: 371-827-442 Ник: FasterHizer [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Помощь по диплому!
Исходные данные: Есть уже готовая написанная руководителем программа на С++ с использованием MFC - среда разработки Microsoft Visual Studio 8. Все исходные коды, а также файл sln есть - билдится и работает. В программе есть пункт контекстного меню, при нажатии которого должен работать требуемый модуль.
Требуется: написать модуль, в котором данные передаются из рекуррентной нейронной сети в многослойную нейронную сеть (получается нейросетевая реализация модели Винера):
1. задаются параметры рекуррентной нейронной сети (окно):
1.1. число нейронов - из них сколько выходных
1.2. начальные состояния
1.3. функция активационной характеристики всех нейронов одинаковая: пользователь выбирает либо для всех линейная либо для всех сигмоида
1.4. синаптические коэффициенты могут вводиться пользователем, а также могут быть случайно сгенерированными числами типа double
1.5. число тактов функционирования
2. задаются параметры многослойной нейронной сети (окно):
(число входов уже заранее определено и равно числу выходов рекуррентной сети)
2.1. число слоев нейронов
2.2. число нейронов в каждом слое
2.3. функция активационной характеристики всех нейронов одинаковая: пользователь выбирает либо для всех линейная либо для всех сигмоида
2.4. синаптические коэффициенты нейронов каждого слоя: могут вводиться пользователем, а также могут быть случайно сгенерированными числами типа double
3. задаются входы рекуррентной сети (для всех тактов сразу)
4. пользователь нажимает на кнопочку Simulate и рекуррентная сеть функционирует заданное пользователем число тактов, после чего ее выходы подаются на вход многослойной сети и она функционирует 1 раз. Полученные выходы многослойной сети выводятся в виде таблицы.
Также требуется отображение результатов на графике
дополнительные сведения:
1. в программе уже есть какие-то классы для построения таблиц, графиков. Ими можно пользоваться а можно и не пользоваться
2. если найдете готовый работающий код в инете, можете смело использовать, потому что мой преподавателю это не важно, главное чтобы работало
- Похожие заказы
- $500Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Уважаемые фрилансеры! Надо переписать программу с VB6 на другом языке. C++ или Delphi. Программу вы можете посмотреть в архиве. Программа для тестирование учеников с помощью теста на компьютере. Программа состоит из двух частей. 1. Редактор база(тесты) данных(DBeditor). Здесь создается тест ...Завершен16 лет назад
Требуется создат простую программу для создания в ней и харнения баз данных. Подробности при переписке.Завершен16 лет назад
Есть небольшая программка на с++ вижуал 2003. нужно ее маленько доработать: - сделать ключ в командной строке, чтобы при запуске нажималась одна кнопка в интерфйсе - есть посылка TCP IP команды по IP / Port заданых в опциях ...Завершен16 лет назад
- $10000
Техническое Задание для программы Кассира. Программа Кассира предназначена для осуществления работы кассира в магазине мужской одежды. Основные требования к программе: - Работа с кассовым аппаратом АМС-100Ф и возможность добавлять другие аппараты. - Возможность выбора выводимой в чек информации ...Прикладное ПО21 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $500
Здравствуйте, Разместил подобное объявление на иностранных ресурсах, бесполезно, один флуд, поэтому просьба отписываться только тем, кто реально может этим заниматься. Итак, нужна программа под виндоуз, написанная на c++, c# не принципиально. Смысл программы - грабить последнии мероприятия ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт16 лет назад
Написать программу вычисления площади треугольника, если известна длина основания и высота. Ввод данных производится с клавиатуры. Предусмотреть приглашение к вводу данных и читабельность результатов выполнения программы. Написать программу, которая запрашивает у пользователя номер месяца, а затем ...Завершен16 лет назад
- $250
Необходимо разработать кеширующий прокси-сервер для дальнейшей интеграции в клиент браузерной, онлайн игры. Требования: - Опыт разработки клиент-серверных приложений; - Хорошее знание MFC и C++, а также Winsock и Wininet; - Максимальное использование MFC (кроме CSocket); - ...Завершен16 лет назад
Есть небольшая задачка на AutoLisp. Необходимо написать программку для отображения 3D поверхности, ограниченной тремя поверхностями, заданными уравнениями: x^2+y^2+z^2=1 x^2+y^2=2z x>=0 y>=0 Ваши предложения (сроки, цены)? Бюджет в общем-то небольшой, но проект обязательный, поэтому просьба оставлять отзывы, если вы действительно знаете ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Небольшой плугин для ИЕ на VC++. за полным ТЗ пишем на [email protected]. Только для лансеров имеющих опыт в разработке подобных приложений. Сроки сжаты.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт16 лет назад