Переписать программу с VB6 на Delphi, C или на С++

Нужно написать программу под Мас подробности в ТЗ и при переписке ICQ#: 371-827-442 Ник: FasterHizer [email protected]
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Уважаемые фрилансеры!
Надо переписать программу с VB6 на другом языке. C++ или Delphi.
Программу вы можете посмотреть в архиве.
Программа для тестирование учеников с помощью теста на компьютере.
Программа состоит из двух частей.
1. Редактор база(тесты) данных(DBeditor). Здесь создается тест который будет решать ученики.
2. Сам тестер(Tester или TestX), который вопросы созданные в редакторе базе данных.
Данные время программа написано на ВБ6 он очень сырой и на правильно реализован. Но суть программы там ясно.
Мне надо еще переработать программу. Я хочу его использовали и в уроках математики. Есть в архиве еще программа редактор формул. Он написан на Делфи 7. Вот его тоже как то надо внедрить в эту редактор базы данный(тесты). Для того чтобы можно было ставить в вопросах математические формулы.
Еще хочу чтобы сохраненный файл базы был не два файла а один.
Сроки на реализацию 2 дня.
От вас жду цены. Выберу исполнителя по цене и по работе.
Кто сможет отправляйте уже написанное программу на маил info ( @ ) fs.uz . Чтобы я понял что вы умеете делать программу. Вставьте в нем свои авторские права. Тестит программу я сам буду.
Было хорошо если вы тоже бы идеи дали на счет этого программы.
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