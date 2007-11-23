Переписать программу с VB6 на Delphi, C или на С++

Уважаемые фрилансеры!

Надо переписать программу с VB6 на другом языке. C++ или Delphi.

Программу вы можете посмотреть в архиве.

Программа для тестирование учеников с помощью теста на компьютере.

Программа состоит из двух частей.

1. Редактор база(тесты) данных(DBeditor). Здесь создается тест который будет решать ученики.

2. Сам тестер(Tester или TestX), который вопросы созданные в редакторе базе данных.

Данные время программа написано на ВБ6 он очень сырой и на правильно реализован. Но суть программы там ясно.

Мне надо еще переработать программу. Я хочу его использовали и в уроках математики. Есть в архиве еще программа редактор формул. Он написан на Делфи 7. Вот его тоже как то надо внедрить в эту редактор базы данный(тесты). Для того чтобы можно было ставить в вопросах математические формулы.

Еще хочу чтобы сохраненный файл базы был не два файла а один.

Сроки на реализацию 2 дня.

От вас жду цены. Выберу исполнителя по цене и по работе.

Кто сможет отправляйте уже написанное программу на маил info ( @ ) fs.uz . Чтобы я понял что вы умеете делать программу. Вставьте в нем свои авторские права. Тестит программу я сам буду.

Было хорошо если вы тоже бы идеи дали на счет этого программы.