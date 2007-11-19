Создание программы для создания и хранения БД

Прикладное ПОЗавершен30 заявок467 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется создат простую программу для создания в ней и харнения баз данных. Подробности при переписке.

16 лет назад
karelina
Дарья 
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
23 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
Sivis
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад
$40
Оперативно сработались. Грамотный специалист, делает все со знанием дела и качественно. Мне понравилось.
Хороший заказчик. Платит вовремя.
  • Похожие заказы

  • Доработать небольшую програмку на вижуал 2003

    Есть небольшая программка на с++ вижуал 2003. нужно ее маленько доработать: - сделать ключ в командной строке, чтобы при запуске нажималась одна кнопка в интерфйсе - есть посылка TCP IP команды по IP / Port заданых в опциях ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Разработка торгового ПО

    $10000

    Техническое Задание для программы Кассира. Программа Кассира предназначена для осуществления работы кассира в магазине мужской одежды. Основные требования к программе: - Работа с кассовым аппаратом АМС-100Ф и возможность добавлять другие аппараты. - Возможность выбора выводимой в чек информации ...

    Прикладное ПО21 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Программа для поиска и покупки билетов

    $500

    Здравствуйте, Разместил подобное объявление на иностранных ресурсах, бесполезно, один флуд, поэтому просьба отписываться только тем, кто реально может этим заниматься. Итак, нужна программа под виндоуз, написанная на c++, c# не принципиально. Смысл программы - грабить последнии мероприятия ...

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • 5 программок на С++

    Написать программу вычисления площади треугольника, если известна длина основания и высота. Ввод данных производится с клавиатуры. Предусмотреть приглашение к вводу данных и читабельность результатов выполнения программы. Написать программу, которая запрашивает у пользователя номер месяца, а затем ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Кеширующий прокси-сервер C++ (MFC)

    $250

    Необходимо разработать кеширующий прокси-сервер для дальнейшей интеграции в клиент браузерной, онлайн игры. Требования: - Опыт разработки клиент-серверных приложений; - Хорошее знание MFC и C++, а также Winsock и Wininet; - Максимальное использование MFC (кроме CSocket); - ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Программа на AutoLisp

    Есть небольшая задачка на AutoLisp. Необходимо написать программку для отображения 3D поверхности, ограниченной тремя поверхностями, заданными уравнениями: x^2+y^2+z^2=1 x^2+y^2=2z x&gt;=0 y&gt;=0 Ваши предложения (сроки, цены)? Бюджет в общем-то небольшой, но проект обязательный, поэтому просьба оставлять отзывы, если вы действительно знаете ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Active X, IE Plugin

    Небольшой плугин для ИЕ на VC++. за полным ТЗ пишем на [email protected]. Только для лансеров имеющих опыт в разработке подобных приложений. Сроки сжаты.

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработка программы на Дельфи

    Требуется доработка программы на Дельфи (графическое представление данных, частично сделано, chart). Потом возможно потребуется поддержка и разработка нового функционала. Только москвичи, т.к. требуется все показать и рассказать лично. Стоимость обсудим при встрече.

    Прикладное ПО11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад