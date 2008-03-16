Несколько проектов на C++ Borland 6.0

Прикладное ПОЗавершен41 заявка459 просмотров
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Требуются программисты на C++ Borland 6.0. Есть несколько проектов.

16 лет назад
Ayaz999
Гость 
35 летАзербайджан
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
TohaChe
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
Отличный программист. Мне нравится его подход к работе...
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