Несколько проектов на C++ Borland 6.0

Уважаемые фрилансеры! Надо переписать программу с VB6 на другом языке. C++ или Delphi. Программу вы можете посмотреть в архиве. Программа для тестирование учеников с помощью теста на компьютере. Программа состоит из двух частей. 1. Редактор база(тесты) данных(DBeditor). Здесь создается тест ...