Remoting Приложение

$40
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Необходимо написать на Delphi распределенное приложение, Задача:

Есть 2 модуля, административный и клиентский. На административном уровне, админ добавляет задачи любого характера, которые будут решать клиенты на удаленных компьютерах. Т.е. Необходимо, чтобы клиенты спрашивали у сервера, есть ли у него задачи по решать, если есть, сервер отправляет клиенту задачку, клиент решает ее и результат отправляет серверу. Задачи могут хранится в любой БД и также результаты. Ждем ваших предложений.

16 лет назад
softddl
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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