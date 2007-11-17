Remoting Приложение

Необходимо написать на Delphi распределенное приложение, Задача:

Есть 2 модуля, административный и клиентский. На административном уровне, админ добавляет задачи любого характера, которые будут решать клиенты на удаленных компьютерах. Т.е. Необходимо, чтобы клиенты спрашивали у сервера, есть ли у него задачи по решать, если есть, сервер отправляет клиенту задачку, клиент решает ее и результат отправляет серверу. Задачи могут хранится в любой БД и также результаты. Ждем ваших предложений.