Приложение для расчета разности уч. планов

кратко : ' отказываюсь платить за выполненную работу, дайте мне шанс !!! обсудить изменение задания с руководителем. .. я лично только понял как будет выглядеть отчеты, а остальное я не знаю. и руководительне НЕ знает :( ' - это называется Кидалово !