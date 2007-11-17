Программа обработки ексель файлов

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на входе эксел файл на выходе 2 эксел файла нужно преобразование, часть автоматически, часть вручную, вручную - замена некоторых ячеек на значения из справочников, справочников около 5-ти

Интиресует цена, и срок исполнения.

Во время разработки ежедневный отчет.

16 лет назад
stenforex
Гость 
26 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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