Процедура для 1С Предприятие для отправки СМС

Кто-нибудь сделает за $ UML редактор на Delphi простенький, стандартными средствами Delphi. Который в последующем можно будет наложить на вращающий куб(который реализован на Opengl). Требуется как можно скорее, жду предложений. По деньгам договоримся в любом ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна процедура для передачи СМС сообщения из 1С-Общепит на базе 1С-Бухгалтерия
через GSM модем Siemens MC35i Terminal поддерживает протокол АТ-Hayes
можно использовать и Siemens TС65 Terminal. Задачу можно расширить для запроса отчетов
из 1С )
- Похожие заказы
- $40Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $40
Необходимо написать на Delphi распределенное приложение, Задача: Есть 2 модуля, административный и клиентский. На административном уровне, админ добавляет задачи любого характера, которые будут решать клиенты на удаленных компьютерах. Т.е. Необходимо, чтобы клиенты спрашивали у сервера, ...Прикладное ПО25 заявокЗакрыт16 лет назад
Стоит новая версия joostina и virtuemart, регистрация стоит virtuemart. При регистрации не происходит автоматическая авторизация. Т.е. регистрируешься и потом отдельно надо авторизовываться, а необходимо что бы сразу авторизовывалось.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт16 лет назад
на входе эксел файл на выходе 2 эксел файла нужно преобразование, часть автоматически, часть вручную, вручную - замена некоторых ячеек на значения из справочников, справочников около 5-ти Интиресует цена, и срок исполнения. Во время разработки ежедневный ...Прикладное ПО21 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $700
Нужно на Делфи + Аксес создать приложение по расчету разности учебных планов разных специальностейЗакрыт16 лет назад
- $100
нужен криптор polimorf ехе для защиты от взломаПрикладное ПО4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $40
Разработать систему управления табличными базами данных на С++ Builder версии 6 или 5. Тех. задание тут: http://docs.google.com/Doc?id=djwxxf8_1fqtrnr или во вложении.Завершен16 лет назад
Требуются программисты на C++ Borland 6.0. Есть несколько проектов.Завершен16 лет назад
Ищем проффесианальных программистов способных создавать ПО под Mac OS. Необходимы следующие качеста: 1. Ответсвенность и порядочность 2. Опыт разработки под Mac OS 3. Желание разрабатывать и зарабатывать. Рассмотрю все присланные CVПрикладное ПО4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $200
Помощь по диплому! Исходные данные: Есть уже готовая написанная руководителем программа на С++ с использованием MFC - среда разработки Microsoft Visual Studio 8. Все исходные коды, а также файл sln есть - билдится и работает. ...Закрыт16 лет назад