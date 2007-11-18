Процедура для 1С Предприятие для отправки СМС

$100
Прикладное ПОЗакрыт10 заявок310 просмотров
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Нужна процедура для передачи СМС сообщения из 1С-Общепит на базе 1С-Бухгалтерия

через GSM модем Siemens MC35i Terminal поддерживает протокол АТ-Hayes

можно использовать и Siemens TС65 Terminal. Задачу можно расширить для запроса отчетов

из 1С )

16 лет назад
Toropov-Alex
Алексей 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов(-2)
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