Кто-нибудь сделает за $ UML редактор на Delphi простенький, стандартными средствами Delphi. Который в последующем можно будет наложить на вращающий куб(который реализован на Opengl). Требуется как можно скорее, жду предложений. По деньгам договоримся в любом случае...