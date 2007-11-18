Нужна процедура для передачи СМС сообщения из 1С-Общепит на базе 1С-Бухгалтерия через GSM модем Siemens MC35i Terminal поддерживает протокол АТ-Hayes можно использовать и Siemens TС65 Terminal. Задачу можно расширить для запроса отчетов из 1С )
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Требуется создание програмки словаря иностранных слов типа "Лингво" или др.
3 языка: Русский, Таджикский, Английский. В словаре должен быть выбор направления перевода слова. Русский - Таджикский, Тадж. - Рус., Анг-Тадж.. и т.д.
Желательно интерфейс если будет похож на "лингво" там все удачно реализовано. Все.
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