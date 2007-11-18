Создание модуля нейросети

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Есть база данных по сделкам (продажа) с недвижимостью. Типов недвижимости - 5. Количество характеристик у каждого типа различно. Нужна нейросеть, которая, используя базу данных, сможет расчитать стоимость объекта недвижимости любого из 5-ти типов.

Доп.: База данных реализована на MS SQL Server 2000. Приложение для работы с ней реализуется на С++Builder 5. Нейросеть нужно интегрировать в это прилжение.