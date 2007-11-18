Создание модуля нейросети

Есть задача: нужно написать новую конфигурацию 1с для фирмы, занимающейся сдачей помещений в аренду. Сложность: программа должна совмещать 1с и графику. Выглядеть это должно так: Есть план БТИ, графическая картинка. Она интерактивно должна отображать статус пемещения (занято-свободно), если занято, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна СРОЧНАЯ помощь в написании диплома.
Есть база данных по сделкам (продажа) с недвижимостью. Типов недвижимости - 5. Количество характеристик у каждого типа различно. Нужна нейросеть, которая, используя базу данных, сможет расчитать стоимость объекта недвижимости любого из 5-ти типов.
Доп.: База данных реализована на MS SQL Server 2000. Приложение для работы с ней реализуется на С++Builder 5. Нейросеть нужно интегрировать в это прилжение.
- Похожие заказы
- Прикладное ПО17 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Нужна процедура для передачи СМС сообщения из 1С-Общепит на базе 1С-Бухгалтерия через GSM модем Siemens MC35i Terminal поддерживает протокол АТ-Hayes можно использовать и Siemens TС65 Terminal. Задачу можно расширить для запроса отчетов из 1С )Прикладное ПО10 заявокЗакрыт16 лет назад
- $250
1)Нужно перехватывать попапы и сделать кнопку на тулбаре которая открывает список всех неоткрытых окон. 2) Тулбар при нажатии кнопки должен запустить инсталяшку программы предварительно скачанной с сайта (нужен вебсевис который выдает все доступные инсталы) юзер выбирает ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Требуется создание програмки словаря иностранных слов типа "Лингво" или др. 3 языка: Русский, Таджикский, Английский. В словаре должен быть выбор направления перевода слова. Русский - Таджикский, Тадж. - Рус., Анг-Тадж.. и т.д. Желательно интерфейс если будет похож ...Прикладное ПО22 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $40
Кто-нибудь сделает за $ UML редактор на Delphi простенький, стандартными средствами Delphi. Который в последующем можно будет наложить на вращающий куб(который реализован на Opengl). Требуется как можно скорее, жду предложений. По деньгам договоримся в любом ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $40
Необходимо написать на Delphi распределенное приложение, Задача: Есть 2 модуля, административный и клиентский. На административном уровне, админ добавляет задачи любого характера, которые будут решать клиенты на удаленных компьютерах. Т.е. Необходимо, чтобы клиенты спрашивали у сервера, ...Прикладное ПО25 заявокЗакрыт16 лет назад
Стоит новая версия joostina и virtuemart, регистрация стоит virtuemart. При регистрации не происходит автоматическая авторизация. Т.е. регистрируешься и потом отдельно надо авторизовываться, а необходимо что бы сразу авторизовывалось.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт16 лет назад
на входе эксел файл на выходе 2 эксел файла нужно преобразование, часть автоматически, часть вручную, вручную - замена некоторых ячеек на значения из справочников, справочников около 5-ти Интиресует цена, и срок исполнения. Во время разработки ежедневный ...Прикладное ПО21 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $700
Нужно на Делфи + Аксес создать приложение по расчету разности учебных планов разных специальностейПрикладное ПО1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $100
нужен криптор polimorf ехе для защиты от взломаПрикладное ПО4 заявкиЗакрыт16 лет назад