Разработка компонента для Delphi

$250
Прикладное ПОЗавершен11 заявок432 просмотра
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Имеется библиотека по созданию световых эффектов http://www.astralax.ru/download Необходимо создать компонент для Delphi 5-7, обеспечивающий удобную работу с основными функциями библиотеки.

Компонент должен позволять накладывать выбранный эффект на TBitmap, редактировать и создавать файлы эффектов в формате, предусмотренном библиотекой. Пожалуйста, перед оценкой работы ознакомьтесь с библиотекой и справочным файлом.

Delphi
16 лет назад
james303
Алексей 
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Sivis
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад
$300
14 дней
Очень доволен работой. Всё было сделано качественно и в срок.
Очень понравилось сотрудничать. Подробно разъясняет задание, внимателен к срокам (не достает каждые 2 минуты вопросом "когда?"), воремя платит. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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