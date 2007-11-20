Создание счет-фактуры и тов. накладной в excel

Есть задача: нужно написать новую конфигурацию 1с для фирмы, занимающейся сдачей помещений в аренду. Сложность: программа должна совмещать 1с и графику. Выглядеть это должно так: Есть план БТИ, графическая картинка. Она интерактивно должна отображать статус пемещения (занято-свободно), если занято, ...