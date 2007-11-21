Доработка библиотеки log4cxx

Есть задача: нужно написать новую конфигурацию 1с для фирмы, занимающейся сдачей помещений в аренду. Сложность: программа должна совмещать 1с и графику. Выглядеть это должно так: Есть план БТИ, графическая картинка. Она интерактивно должна отображать статус пемещения (занято-свободно), если занято, ...
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Необходимо доработать библиотеку log4cxx:
1. обеспечить совместимость на уровне исходных кодов с C++ Builder 5 и выше
2. реализавать дополнительный appender ListBoxApender (добавление строки в стандартный Win32 компонент List Box, поиск List Box по имени, в качестве приаттаченных данных к записи использовать номер категории (будет использоваться при отрисовке для выделения строк цветом))
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