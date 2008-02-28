ПО для проведения турниров по покеру

Господа! Необходимо закончить (в крайнем случае - написать "с нуля") ПО для проведение турниров по покеру. ТЗ и последний вариант - в приложении. Имеется исходный код.

Пишу, что не сделано (что сделать надо написано в ТЗ). Не сделано:

*Архив игр

*Отсылка результатов по имейлу

*Барахлит визуализация

*Есть мелкие недочёты в стуртуре меню (кнопки возврата в основное меню)

Требуется ответсвенный разработчик, который доведёт дело до конца!

Пожалуйста, предложения выставляйте только с указанием цены и срока. Чем больше комментариев, тем лучше.

Оплачивать могу СБС или по факту окончания работы. Не плачу предоплату или за незаконченную программу (3 программиста брались, но не заканчивали).

Пожалуйста, внимательно, разберитесь в ТЗ.