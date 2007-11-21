Многофункциональный программный комплекс

Написание class library реализующих протоколы информационного обмена. Язык программирования С# Разработка шлюза для платежной системы. При успешном сотрудничестве будут постоянные заказы на аналогичные проекты
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Требуется полная разработка многофункционального программного комплекса (парсинг, агрегация, фильтрация и управление WWW информацией различного типа, мессенджер, обмен информацией между юзерами, рейтинговая система и другие фичи). Единый англоязычный интерфейс для управления комплексом - мультиброузерный тулбар. Софт должен быть масштабируемым и работать большей частью - на стороне юзера (винды), меньшей - на сервере (юникс). Время на разработку - не больше 30-40 дней. Оплата - безопасная сделка или другие обговариваемые варианты, но без 100% предоплаты на руки. Детали по софту и условия сделки при переписке. Пишите в приват, вместе с кратким резюме и примерами своих разработок и отзывов. Только для опытных профи, т.к. сроки сжаты, а функции софта сравнительно сложны и объемны. Для грамотной разработки интерфейса и хелпа необходимо знание английского языка. Возможно длительное сотрудничество.
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