1С 8.1. Доработка типовой конф. УТП для Украины

Прикладное ПОЗакрыт7 заявок214 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно доработать типовую конфигурацию "Управление торговым предприятием для Украины".

1С:Предприятие 8.1 (8.1.8.76)

Конфигурация:

"Управление торговым предприятием для Украины", редакция 1.0.

Разработка конфигурации: "ABBYY Ukraine", 2007

(1.0.1.7)

Стоимость и сроки указывайте обязательно.

16 лет назад
Asdam
Гость 
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
  • Похожие заказы

  • Разработка шлюза для платежной системы

    $800

    Написание class library реализующих протоколы информационного обмена. Язык программирования С# Разработка шлюза для платежной системы. При успешном сотрудничестве будут постоянные заказы на аналогичные проекты

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Контрольная по Java

    $30

    Теоретические вопросы. 1. Переопределение методов. 2. Классы AWT (Component, Container, Panel, Window, Frame, Canvas). Практические задания. 1. Разработать апплет, реализующий эффект телетайпа. 2. Разработать GUI-приложение + БД для учета продаж видеотехники. Контрольная работа представляет собой ответ на два теоретических вопроса ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Задача для JAVA программиста

    Добрый день! Ищется Java программист, способный выполнить одну задачу. Существует java программа, движок MUD'а, которая некорректно работает с кириллицей. Т.е. существует серверная часть и клиентская. Клиентом выступает либо обычный телнет, либо специальная программа mud-клиент. Проблемы: 1. если ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Система "топливных карт" - часть работы

    ЕСТ РАБОТА! Необходимо "с нуля" создать систему отпуска топлива по смарт-картам или адаптировать существующую систему. Если есть другие предложения по организации проекта - пишите. Занятость возможна частичная, поэтому пишите что можете сделать и цену (по пунктам), лучше ...

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработка библиотеки log4cxx

    Необходимо доработать библиотеку log4cxx: 1. обеспечить совместимость на уровне исходных кодов с C++ Builder 5 и выше 2. реализавать дополнительный appender ListBoxApender (добавление строки в стандартный Win32 компонент List Box, поиск List Box по имени, в качестве ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание счет-фактуры и тов. накладной в excel

    Создание счет-фактуры и тов накладной в excel по jpg образцу c элементами элементарной арифметики. На входе стандартный набор данных - на выходе заполненная счет фактура и так же товарная накладная.

    Прикладное ПО16 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • ПО для проведения турниров по покеру

    $250

    Господа! Необходимо закончить (в крайнем случае - написать "с нуля") ПО для проведение турниров по покеру. ТЗ и последний вариант - в приложении. Имеется исходный код. Пишу, что не сделано (что сделать надо написано в ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Разработка компонента для Delphi

    $250

    Имеется библиотека по созданию световых эффектов http://www.astralax.ru/download Необходимо создать компонент для Delphi 5-7, обеспечивающий удобную работу с основными функциями библиотеки. Компонент должен позволять накладывать выбранный эффект на TBitmap, редактировать и создавать файлы эффектов в формате, предусмотренном ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Создание модуля нейросети

    $350

    Нужна СРОЧНАЯ помощь в написании диплома. Есть база данных по сделкам (продажа) с недвижимостью. Типов недвижимости - 5. Количество характеристик у каждого типа различно. Нужна нейросеть, которая, используя базу данных, сможет расчитать стоимость объекта недвижимости любого ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад