1С 8.1. Доработка типовой конф. УТП для Украины

Написание class library реализующих протоколы информационного обмена. Язык программирования С# Разработка шлюза для платежной системы. При успешном сотрудничестве будут постоянные заказы на аналогичные проекты
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Нужно доработать типовую конфигурацию "Управление торговым предприятием для Украины".
1С:Предприятие 8.1 (8.1.8.76)
Конфигурация:
"Управление торговым предприятием для Украины", редакция 1.0.
Разработка конфигурации: "ABBYY Ukraine", 2007
(1.0.1.7)
Стоимость и сроки указывайте обязательно.
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