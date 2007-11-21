Система "топливных карт" - часть работы

Есть задача: нужно написать новую конфигурацию 1с для фирмы, занимающейся сдачей помещений в аренду. Сложность: программа должна совмещать 1с и графику. Выглядеть это должно так: Есть план БТИ, графическая картинка. Она интерактивно должна отображать статус пемещения (занято-свободно), если занято, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ЕСТ РАБОТА!
Необходимо "с нуля" создать систему отпуска топлива по смарт-картам или адаптировать существующую систему.
Если есть другие предложения по организации проекта - пишите.
Занятость возможна частичная, поэтому пишите что можете сделать и цену (по пунктам), лучше в приват.
Общие предложения типа "возьмусь" не рассматриваются.
1)Создать базу данных
2)Создать ПО для оператора АЗС над этой БД, взаимодействующее с "кардридером", способное регистрировать новые карты, изменять на них данные и т.д.
3)Создать сайт с размещённой на нём БД и системой идентификации и поиска нужной информации (для клиентов)-простенький
{ПО оператора должно обнавлять БД на сервере(по времени, по запросу, принудительно)}
4)Зеркало для сайта с авторезервированием
5)ПО-клиент для сетевой БД (с настройкой авторизации)
6)Подбор оборудования (приемлемые цены, характеристики)
7)Дизайн топливных карт
Среда разработки: Delp7, FB
бюджет не установлен,
способ оплаты обговорим.
жду предложений!!!
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