Система "топливных карт" - часть работы

ЕСТ РАБОТА!

Необходимо "с нуля" создать систему отпуска топлива по смарт-картам или адаптировать существующую систему.

Если есть другие предложения по организации проекта - пишите.

Занятость возможна частичная, поэтому пишите что можете сделать и цену (по пунктам), лучше в приват.

Общие предложения типа "возьмусь" не рассматриваются.

1)Создать базу данных

2)Создать ПО для оператора АЗС над этой БД, взаимодействующее с "кардридером", способное регистрировать новые карты, изменять на них данные и т.д.

3)Создать сайт с размещённой на нём БД и системой идентификации и поиска нужной информации (для клиентов)-простенький

{ПО оператора должно обнавлять БД на сервере(по времени, по запросу, принудительно)}

4)Зеркало для сайта с авторезервированием

5)ПО-клиент для сетевой БД (с настройкой авторизации)

6)Подбор оборудования (приемлемые цены, характеристики)

7)Дизайн топливных карт

Среда разработки: Delp7, FB

бюджет не установлен,

способ оплаты обговорим.

жду предложений!!!