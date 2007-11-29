Задача для JAVA программиста

Добрый день!

Ищется Java программист, способный выполнить одну задачу.

Существует java программа, движок MUD'а, которая некорректно работает с кириллицей.

Т.е. существует серверная часть и клиентская. Клиентом выступает либо обычный телнет, либо специальная программа mud-клиент.

Проблемы:

1. если программа считывает текстовый файл, в который записан русский текст, то на экран клиента выводится абракадабра, что-то вроде этого ?????? ??? ??? и т.д.

2. в самой программе, когда работаешь из клиента русские символы отображаются нормально, только если пишутся БОЛЬШИМИ БУКВАМИ, если попробовать написать что-то маленькими возникает ошибка

Эти две проблемы и нужно решить. Информация об игре тут: http://www.altoriamud.org

Оплата. Проект некоммерческий, поэтому приветствуются люди, желающие закинуть в свое портфолио еще один проект.

Однако, если вам нужен хостинг (mysql, php, ruby и т.д.) то в обмен на вашу помощь, могу предоставить хостинг

Жду предложений, можно в аську 342542508 или на мыло maxrusgal(at)gmail.com