Движок для информационной системы

Прикладное ПОЗакрыт12 заявок377 просмотров
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Требуется разработать движок для информационной системы. Только движок.

Краткое описание в приложении.

Рассматриваются варианты готовых решений движка или разработка с нуля.

Хочу знать вашу примерную стоимость за работу и примерный срок. Предложения без этих показателей не рассматриваються.

Сразу предупреждаю!

Не надо предлагать мне следующее:

1. готовые

2. готовые

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Так же буду рад вопросам с вашей стороны по существу проекта.

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16 лет назад
giovanni
Иван 
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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