Требуется разработать движок для информационной системы. Только движок.

Краткое описание в приложении.

Рассматриваются варианты готовых решений движка или разработка с нуля.

Хочу знать вашу примерную стоимость за работу и примерный срок. Предложения без этих показателей не рассматриваються.

Сразу предупреждаю!

Не надо предлагать мне следующее:

1. готовые

2. готовые

Комментарии к проекту типа

Так же буду рад вопросам с вашей стороны по существу проекта.

Все вопросы по проекту пишите в личку. все предложения пишите предложениями к проекту.

Все вопросы в предложениях и все предложения в личке игнорируются.

Если есть вопросы - сначала задайте их, а уж потом делайте предложение.