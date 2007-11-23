Simple IE Toolbar

1)Нужно перехватывать попапы и сделать кнопку на тулбаре которая открывает список всех неоткрытых окон.

2) Тулбар при нажатии кнопки должен запустить инсталяшку программы предварительно скачанной с сайта (нужен вебсевис который выдает все доступные инсталы) юзер выбирает и ставит.

3)Toolbar uninstall.

4) Показать колличество писем в папке Sent (Outlook/Outlook Express)

5)Получить данные из адресной книги Outlook/Outlook Express(emails)

Реализовать требуется на С++ или С#