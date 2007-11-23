Simple IE Toolbar

Написание class library реализующих протоколы информационного обмена. Язык программирования С# Разработка шлюза для платежной системы. При успешном сотрудничестве будут постоянные заказы на аналогичные проекты
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1)Нужно перехватывать попапы и сделать кнопку на тулбаре которая открывает список всех неоткрытых окон.
2) Тулбар при нажатии кнопки должен запустить инсталяшку программы предварительно скачанной с сайта (нужен вебсевис который выдает все доступные инсталы) юзер выбирает и ставит.
3)Toolbar uninstall.
4) Показать колличество писем в папке Sent (Outlook/Outlook Express)
5)Получить данные из адресной книги Outlook/Outlook Express(emails)
Реализовать требуется на С++ или С#
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