Парсер html

необходимо написать приложение на Делфи, которое будет читать информацию из html-файла и строить согласно ей дерево. пример страницы для разбора в прикрепленном файле, конечный результат, как это должно быть (фрагмент) там же. более подробно по аське. от вас - сумма и сроки выполнения.