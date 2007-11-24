Управление рабочей нагрузкой сотрудников

Автоматизированная система учёта и распределения рабочей нагрузки клинических мониторов и менеджеров

Цель- облегчить учёт рабочей нагрузки мониторов и принятие менеджерских решений о распределении клинических проектов между сотрудниками.

В программу вводят данные о проектах и о сотрудниках и получают следующие отчеты

отчёт о нагрузке в FTE (full time equivalent) по проектам во времени

отчёт о нагрузке в FTE по сотрудникам во времени

отчёт по индивидуальной нагрузке сотрудника

и др отчёты

Система должна учитывать количество клинических центров, тип центра – местный или удаленный, количество пациентов, терапевтическую область и сложность протокола,, стадию исследования

Всё д.б. на английском