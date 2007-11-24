Создание конфигурации 1С

Нужно написать Delphi класс, который будет работать с Adobe XMP данными. SDK на С++ на сайте Adobe есть. Итого собрать библиотеку и написать обертку.
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Необходимо написать конфигурацию для программы 1с в которой уложатся бизнес-логика, производственные процессы и документооборот компании.
Объем большой. Срок 1 месяц.
+7 831 4155753 звонки, смс
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