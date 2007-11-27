Лингвистическое программирование (желательно виндоус)

$240
Прикладное ПОЗакрыт3 заявки237 просмотров
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Разыскивается програмист с опытом работы с лингвистикой. Конкретно интересуют алгорится проверики связанности текста, еще лучше искуствееный интеллект.

Вышлите пожалуйста резюме, аську, номер телефона, название города, портфолио.

Пишите на мыло xtrasns (саьака) gmail (точка) com или в личку.

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16 лет назад
xtrasns
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
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