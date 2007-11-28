Система тестирования

Для разработки прикладной научной программы требуются профессионалы (возраст) от 27 лет с опытом практической работы не менее 7 лет с обязательным ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ владением С++, Ассемблер, SQL, Делфи, MathLab или MathCad, Фурье и вэйвлет анализом, методами статистической обработки данных.

Цену за разработку не оговариваю сейчас, хотя она и выставлена. Цена может быть скоректирована по согласованию сторон после проведения переговоров. Обязательное условие - программисты только из Москвы, Личное знакомство и собеседование обязательны. т.к. подразумевается сопровождение проекта на длительный период.

Еще раз подчеркиваю - предложение только для опытных программистов.