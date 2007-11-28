Система тестирования

$2500
Прикладное ПОЗакрыт11 заявок777 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для разработки прикладной научной программы требуются профессионалы (возраст) от 27 лет с опытом практической работы не менее 7 лет с обязательным ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ владением С++, Ассемблер, SQL, Делфи, MathLab или MathCad, Фурье и вэйвлет анализом, методами статистической обработки данных.

Цену за разработку не оговариваю сейчас, хотя она и выставлена. Цена может быть скоректирована по согласованию сторон после проведения переговоров. Обязательное условие - программисты только из Москвы, Личное знакомство и собеседование обязательны. т.к. подразумевается сопровождение проекта на длительный период.

Еще раз подчеркиваю - предложение только для опытных программистов.

16 лет назад
Lex_mon
63 годаРоссия
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
dervich
64 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв(-1)
16 лет назад
Минеев Николай Сергеевич программист - кидала!!! Кинул конкретно на 50000 рублей. БЕРЕГИТЕСЬ!!! Буду подавать в суд. Договор на разработку программы и расписки на получение денег есть, Могу отсканить и выложить. Есть ощущение, что он живет кидая заказчиков и это не первый случай, юристы готовят материалы для возбуждения уголовного дела. Если кто-нибудь с ним попадал в аналогичную ситуацию -отзовитесь!
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