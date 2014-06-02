Разработка ТЗ на программу

$50
Прикладное ПОЗавершен1 заявка298 просмотров
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Написать ТЗ для разработки программы

Ппрограмма для реализации метода анализа иерархий (Метод парных сравнений (версия Т. Саати))

программа должна содержать интерфейс для ввода экспертом оценок и критериев

выодить на печать отчет в формате Word.

Программа предположительно будет писаться на Делфи

Желательно специалист из Санкт-Петербурга для постановки задач

Прошу сообщить сроки и стоимость работы.

16 лет назад
taras0v
62 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Virtson
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
40 отзывов
16 лет назад
$55
5 дней
Работа выполнена качественно у оговоренные сроки.
По итогам работы были только положительные впечатления. оплата в срок.
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