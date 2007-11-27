Написать редактор видеофайлов

Необходимо написать программу: редактор видеофайлов.

Задание: редактор должен загружать какой-нибудь один видео формат (mpg,wmv,avi - всё равно, какой-нибудь один).

Функции видеоредактора:

- вырезка кадров (кадра, группы кадров)

- склейка (склейка различных роликов, склейка группы кадров)

- размножение кадров (т.е. один и тот же момент раз 10 повторялся)

- сохранение отредактированного ролика (ещё раз пишу: используется только один из видеоформатов, какой будет разработчику удобнее)

- Более-менее удобный интерфейс программы

- Язык определяется разработчика (желательно C++ в среде Visual Studio или Borland Builder)

Срочно.