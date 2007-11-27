Создание системы управление Издательством

Прикладное ПОЗакрыт16 заявок257 просмотров
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Добрый день всем!

Требуется программа для ведения собственной базы данных по подписчикам+рекламодателям

+ к этому программный модуль аналогичный INPrint.content (http://www.inprint.ru/programm.shtml).

Нужна удобная оболочка, дружелюбный интерфейс, возможность оперативно формировать запрос. Распечатка нескольких запросов...

Жду ваши предложения. Если есть вопросы-обращайтесь.

Спасибо!

16 лет назад
anant
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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