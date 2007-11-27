Создание системы управление Издательством

Для разработки прикладной научной программы требуются профессионалы (возраст) от 27 лет с опытом практической работы не менее 7 лет с обязательным ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ владением С++, Ассемблер, SQL, Делфи, MathLab или MathCad, Фурье и вэйвлет анализом, ...
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Добрый день всем!
Требуется программа для ведения собственной базы данных по подписчикам+рекламодателям
+ к этому программный модуль аналогичный INPrint.content (http://www.inprint.ru/programm.shtml).
Нужна удобная оболочка, дружелюбный интерфейс, возможность оперативно формировать запрос. Распечатка нескольких запросов...
Жду ваши предложения. Если есть вопросы-обращайтесь.
Спасибо!
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