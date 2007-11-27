Разработка оболочки для просмотра 3D моделей

Я являюсь вэб-программистом и сейчас работаю над данным проэктом. Все исследования я уже провёл и реализовал главную часть в ПХП. Система оказалась очень ресурсоёмкой, а заказчик не хочет арендовать сервер. Поэтому было принято решение воплотить ...