Программа проверки url адресов

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Здравствуйте! Мне нужна программа проверки url адресов.

задача программы:

Загружаем в программу текстовой файл с базой доменов

до 100 000, далее программа проверяет рабочие адреса,

не рабочие (документ не найден, ошибка 404) удаляет из базы. Рабочие адреса сохраняет в

текстовом файле. Программа должна работать в многопоточном режиме.

16 лет назад
Rina1265
Гость 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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