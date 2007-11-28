Для разработки прикладной научной программы требуются профессионалы (возраст) от 27 лет с опытом практической работы не менее 7 лет с обязательным ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ владением С++, Ассемблер, SQL, Делфи, MathLab или MathCad, Фурье и вэйвлет анализом, ...
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Нужно написать простой инсталлер.
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