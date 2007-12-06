Разработка форм для Microsoft Office

Есть бланк заказа (в приложение) который оформляется в вордовском файле. Необходимо запрограммировать форму, которую пользователь заполнял бы в InfoPath, затем отправлял оператору. На машине оператора все формы генерировались в два разных бланка и сводный отчет. В приложение добавлены два файла, для того, что бы понять, какие документы будут генерироваться на основании формы. Они даны для ПРИМЕРА. Всего будет около 8 различных форм.