Инструмент для отправки SMS сообщений

Здравствуйте! Мне нужна программа проверки url адресов. задача программы: Загружаем в программу текстовой файл с базой доменов до 100 000, далее программа проверяет рабочие адреса, не рабочие (документ не найден, ошибка 404) удаляет из базы. Рабочие ...
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Мне нужна софтинка: которая будет брать номер телефона из одного файла (список номеров 200шт. московский регион), текст SMS из другого и отправлять на все номера из списка! Как это будет реализовано мне всё равно - лишь бы работало! Текст смс и номера меняются.
Бюджет согласуем!
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