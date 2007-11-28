Инструмент для отправки SMS сообщений

Мне нужна софтинка: которая будет брать номер телефона из одного файла (список номеров 200шт. московский регион), текст SMS из другого и отправлять на все номера из списка! Как это будет реализовано мне всё равно - лишь бы работало! Текст смс и номера меняются.

Бюджет согласуем!