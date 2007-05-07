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Навыки работы:
Основные
-Borland Delphi 7
Сопутствующие
-БД MSSQL2000,MSAccess, FireBird
-XML (используя парсер MSXML)
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Портфолио
- База проката860 просмотров
- Электронная книга624 просмотра
- Xtester.h15.ru256 просмотров
- LptVis2030 просмотров
- Start Menu Customizer644 просмотра
- CD Base670 просмотров
Отзывы заказчиков
$0
10 баллов
16 лет назад
Дмитрий выполнил проект качественно и в срок. Вопросы, которые возникали в процессе разработки решались оперативно, баги устранялись, новые фичи предлагались, обсуждались и внедрялись в проект. Общее ощущение от работы - крайне положительное, определенно будем ещё обращаться к Дмитрию.
$0
10 баллов
17 лет назад
Предварительный вариант был показан через 2 часа, окончательный ещё через 3. Недостатков не выявлено. Оценка максимальная, впечатление положительное)
$150
10 баллов
17 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$0
10 баллов
17 лет назад
Мне понравилось. Человек пишет быстро и качественно, не ленится вносить поправки/исправления :) Рекомендую
Ответный отзыв
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