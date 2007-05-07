DimaBy

Гость DimaBy

 
39 летБеларусь/Минск
18 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

icq 196-377-516

e-mail [email protected]

Навыки работы:

Основные

-Borland Delphi 7

Сопутствующие

-БД MSSQL2000,MSAccess, FireBird

-XML (используя парсер MSXML)

Delphi
Портфолио
Отзывы заказчиков
aksjobs
Гость 
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$0
10 баллов
16 лет назад
Delphi + MS Excel
Дмитрий выполнил проект качественно и в срок. Вопросы, которые возникали в процессе разработки решались оперативно, баги устранялись, новые фичи предлагались, обсуждались и внедрялись в проект. Общее ощущение от работы - крайне положительное, определенно будем ещё обращаться к Дмитрию.
dima0
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
$0
10 баллов
17 лет назад
Функция для печати счетов. Delphi.
Предварительный вариант был показан через 2 часа, окончательный ещё через 3. Недостатков не выявлено. Оценка максимальная, впечатление положительное)
Roksalana_DEL
Эльвира 
39 летУзбекистан
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
2 отзыва
$150
10 баллов
17 лет назад
Электронная книга Delphi-6
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
maxic9
Максим 
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$0
10 баллов
17 лет назад
Image viewer. Delphi + ImageEn
Мне понравилось. Человек пишет быстро и качественно, не ленится вносить поправки/исправления :) Рекомендую
Четкие ТЗ. Своевременная оплата. Отличный Заказчик! Только высший балл.
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