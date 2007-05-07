Дмитрий выполнил проект качественно и в срок. Вопросы, которые возникали в процессе разработки решались оперативно, баги устранялись, новые фичи предлагались, обсуждались и внедрялись в проект. Общее ощущение от работы - крайне положительное, определенно будем ещё обращаться к Дмитрию.