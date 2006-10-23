dima0

Дмитрий dima0

 
44 годаРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Just code

Раньше занимался разработкой ПО и практически всем связанным с Интернет...

Сейчас на это нет времени и желания, а вот задачи все равно периодически появляются.

Надеюсь на взаимовыгодное сотрудничество.

  • Формирование нaклaдных, счeтов фaктур DELPHI

    $50

    Нужна(ы) процедура(ы) для формирования: 1) Нaклaдной ТОРГ-12 2) Счeтa фaктуры 3) Акта на оказание услуг Результатом работы процедур должны быть: 1) Предпросмотр документов 2) Вывод документов на печать 3) Сохранение в любом из широко используемых форматов (RTF, PDF, DOC, XLS и т.д.) ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Программист PHP / MySQL / Delphi

    $1500

    Приглашаем на постоянную работу в нашу команду программиста для решения интересных творческих задач. Условия работы: Официальное оформление по КЗОТ: Договор, трудовая, оплачиваемый отпуск, медстраховка и т.д. Дополнительно: Оплата мобильного телефона, квартальные премии по итогам. График: c 9:00 до 18:00 (с ...

    PHPMySQLDelphi
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Функция для печати счетов. Delphi.

    Необходимо написать функцию, выводящую на печать счет, по виду, как в приложенном файле, то-есть с логотипом и т.д. Исходные данные для функции - это массив любого вида с позициями, ценами и количеством. Лучше, если функция будет работать ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Подобрать фото в готовый дизайн

    $60

    Есть готовая концепция дизайна и сверстанная главная страница в приложенном файле Компания занимается продажей металлопроката. На странице есть 3 блока(голубой, зеленый и красный): Условия доставки, Предложения посредникам и Карьера В эти блоки надо подобрать подходящие фото или рисунки. Важно, что-бы ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • 3D и немного дизайна

    Мини ТЗ в приложенном файле. В 2-х словах. Есть определенный фирменный стиль компании, в нем выполнены бланки, визитки, шапка сайта, разкраска спецодежды и техники. Необходимо немного доделать дизайн внутренней части главной страницы сайта в соответствии с предложенными идеями ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Флэш баннер

    Есть некоммерческий сайт http://www.furo.ru Необходимо сделать анимационный флэш баннер, распологающийся по центру шапки этой страницы http://www.furo.ru/forum/ Размер по высоте в размер шапки, а по ширине произвольно, но не более 350-400 точек... Нужно что-бы банер особо не выбивался из общего ...

    Баннеры19 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Веб-разработчик/программист

    $1500

    Приглашаем на постоянную работу в нашу команду гениального веб программиста широкого профиля для решения интересных амбициозных творческих задач. Условия работы: Официальное оформление по КЗОТ: Договор, трудовая, оплачиваемый отпуск, медстраховка и т.д. График: c 9:00 до 18:00, либо с 10:00 ...

    PHPJavascriptMySQLCSS
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Написание статей для сайта

    Требуется опытный копирайтер для написания - кратких статей-описаний услуг - и описания компании Интересует качественное, не очень дорогое и если возможно быстрое решение данной задачи. Бюджет обсуждаем. Требования к исполнителю - подтвержденный опыт написания хороших текстов. Жду ваших предложений...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработать логотип

    Необходимо разработать состовляющие фирменного стиля, а именно логотип и фирменные цвета для компании занимающейся арендой и продажей дизельгенераторов. Название компании Gеnеrent. Логотип и цвета будут использоваться помимо сайта, визиток, и бланков, также и на спецодежде тех персонала и на ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Пapcер aвтo oбъявлений

    Необходим парсер объявлений Т.е. скрипт должен брать все объявления за сегодня и складывать их в базу. Количество объявлений в день колеблется от 3000-10000. Также в базу складывать урлы картинок к объявлениям. Сами картинки выкачивать ненадо. Желательна реализация скрипта на ...

    PHP
    Веб-программирование22 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • PHP скрипт, рисование креативных кнопок

    $100

    Вниманию разработчиков! Слегка изменил(УСЛОЖНИЛ) описание, что-бы было понятно что я имел ввиду под "шаблонами". Усложнил задачу, но зато можно рассмотреть больший бюджет Необходим PHP скрипт для генерации gif кнопок На входе ему дается, например, размер кнопки, градиенты ...

    PHP
    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Многoпотoчный загрузчик+прoкcи чеккeр PHP

    Нужно 2 функции на PHP Принципиально без использования CURL, т.е. с помощью соккетов! 1. Многопоточный прокси-чеккер - на входе дается ассоциативный массив ip и портов прокси - функция максимально надежным методом, проверяет работоспособный прокси или нет - на выходе возвращает ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Пaрcинг бaзы дaнных для туриcтичeскoго пoртaла

    Необходимо спроектировать бaзу дaнных (MySQL) со связанными таблицами на основе лидирующих туриcтичeских пoртaлов, например. Континенты (Африка, Азия и т.д.) Cтраны(Египет, Тунис и т.д.) Для кажной страны - Климат Время Политическое состояние Население Язык Религия Валюта Связь Магазины Кухня Правила въезда Таможенные правила Здравоохранение Праздники и выходные дни Достопримечательности Полезные мелочи Внутренний ...

    MySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Визуальный редактор связей на Delphi

    Разработка визульного редактора для системы обработки сигналов. Система должна состоять из редактора(с сохранинием и загрузкой проекта) и подгружаемых модулей(плагинов). Модули должны быть с единым интерфейсом и динамически, по необходимости, подгружаться по средствам DLL. Модули должны быть разбиты по ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Перевод исходника с C++ на PHP

    Необходимо перевести исходник(1 небольшой файл 30К) архивaтоpа с C++ на PHP 4. Т.к. необходимо, в основном, для учебных целей, то желательно с сохранением оригинальных комментариев. Требуется рабочий вариант данного архивaтоpа на PHP 4.

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
AndruxaKchr
Андрей 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Формирование нaклaдных, счeтов фaктур DELPHI
Отличный заказчик. Чётко и доступно объясняет, что хочет получить. Быстрая оплата, даже с небольшими бонусами. Рассчитываю на дальнейшее сотрудничество. Всем рекомендую.
Сделано на 120% быстро и качественно, не смотря на небольшое внеплановое усложнение задачи. Всегда на связи. Приятно было поработать.
Ответный отзыв
maDByte
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
20 отзывов
$200
10 баллов
17 лет назад
Подобрать фото в готовый дизайн
Можно было бы поставить 20 баллов, он бы их заслужил. Великолепный заказчик. Всегда знает, что хочет получить. Очень легко и приятно общаться. Рекомендую!
Выиграл тендер прислав лучшие из всех картинки, потом прочитал мои мысли и выдал именно то, что было нужно идеально вписывающееся в дизайн. Оценка 10+.
Ответный отзыв
GONEVO
Сергей 
50 летУкраина
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
17 лет назад
Отрисовать логотип в векторе
Отличный заказчик не первый раз сотрудничаем. Заработок и позитив гарантирован.
Сделано за пол часа.
Ответный отзыв
GONEVO
Сергей 
50 летУкраина
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
$0
10 баллов
17 лет назад
Отрисовать логотип в векторе
+) Спасибо за работу очень приятно работать. Как всегда грамотно поставлена задача. Оплата без задержек. Рекомендую!!!!!!
Сделано за пол часа. Недостатки не выявлены.
Ответный отзыв
GONEVO
Сергей 
50 летУкраина
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
$0
10 баллов
17 лет назад
Разработать логотип
Крайне редкая черта как для заказчика: Чёткая поставка задачи и главное - порядочность! И как результат, полная удовлетворённость от сотрудничества. Уда4и!
3 варианта логотипа за 3 дня в разных цветовых решениях. Никаких проблем, точно в срок и по приемлемой цене.
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