Необходим парсер объявлений Т.е. скрипт должен брать все объявления за сегодня и складывать их в базу. Количество объявлений в день колеблется от 3000-10000. Также в базу складывать урлы картинок к объявлениям. Сами картинки выкачивать ненадо. Желательна реализация скрипта на ...