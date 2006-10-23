Нужна(ы) процедура(ы) для формирования: 1) Нaклaдной ТОРГ-12 2) Счeтa фaктуры 3) Акта на оказание услуг Результатом работы процедур должны быть: 1) Предпросмотр документов 2) Вывод документов на печать 3) Сохранение в любом из широко используемых форматов (RTF, PDF, DOC, XLS и т.д.) ...
Раньше занимался разработкой ПО и практически всем связанным с Интернет...
Сейчас на это нет времени и желания, а вот задачи все равно периодически появляются.
Надеюсь на взаимовыгодное сотрудничество.
- $50Прикладное ПО1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $1500
Приглашаем на постоянную работу в нашу команду программиста для решения интересных творческих задач. Условия работы: Официальное оформление по КЗОТ: Договор, трудовая, оплачиваемый отпуск, медстраховка и т.д. Дополнительно: Оплата мобильного телефона, квартальные премии по итогам. График: c 9:00 до 18:00 (с ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт16 лет назад
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Есть небольшая админка, через которую добавляются на сайт: * Новости * Пресс-релизы * Статьи * Обзоры и аналитика * Интервью ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт17 лет назад
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Есть готовая концепция дизайна и сверстанная главная страница в приложенном файле Компания занимается продажей металлопроката. На странице есть 3 блока(голубой, зеленый и красный): Условия доставки, Предложения посредникам и Карьера В эти блоки надо подобрать подходящие фото или рисунки. Важно, что-бы ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен17 лет назад
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Есть некоммерческий сайт http://www.furo.ru Необходимо сделать анимационный флэш баннер, распологающийся по центру шапки этой страницы http://www.furo.ru/forum/ Размер по высоте в размер шапки, а по ширине произвольно, но не более 350-400 точек... Нужно что-бы банер особо не выбивался из общего ...Баннеры19 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо отрисовать в CorelDraw логотип, находящийся в прикрепленном файле.Завершен17 лет назад
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Требуется опытный копирайтер для написания - кратких статей-описаний услуг - и описания компании Интересует качественное, не очень дорогое и если возможно быстрое решение данной задачи. Бюджет обсуждаем. Требования к исполнителю - подтвержденный опыт написания хороших текстов. Жду ваших предложений...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Необходимо разработать состовляющие фирменного стиля, а именно логотип и фирменные цвета для компании занимающейся арендой и продажей дизельгенераторов. Название компании Gеnеrent. Логотип и цвета будут использоваться помимо сайта, визиток, и бланков, также и на спецодежде тех персонала и на ...Завершен17 лет назад
Необходим парсер объявлений Т.е. скрипт должен брать все объявления за сегодня и складывать их в базу. Количество объявлений в день колеблется от 3000-10000. Также в базу складывать урлы картинок к объявлениям. Сами картинки выкачивать ненадо. Желательна реализация скрипта на ...Веб-программирование22 заявкиЗакрыт17 лет назад
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Вниманию разработчиков! Слегка изменил(УСЛОЖНИЛ) описание, что-бы было понятно что я имел ввиду под "шаблонами". Усложнил задачу, но зато можно рассмотреть больший бюджет Необходим PHP скрипт для генерации gif кнопок На входе ему дается, например, размер кнопки, градиенты ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужно 2 функции на PHP Принципиально без использования CURL, т.е. с помощью соккетов! 1. Многопоточный прокси-чеккер - на входе дается ассоциативный массив ip и портов прокси - функция максимально надежным методом, проверяет работоспособный прокси или нет - на выходе возвращает ...Завершен17 лет назад
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