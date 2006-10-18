Образование:
Закончил Курский Государственный Технический Университет по специальности
"Программное обеспечение вычислительной техники".
Наиболее часто используемые языки программирования/средства разработки:
Borland Delphi, Borland C++, 1С , PHP, HTML, Assembler
Наиболее часто используемые системы управления базами данных:
FoxPro, MS Access, MS SQL Server 2000/2005, MySQL.
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Портфолио
- Центр управления играми (альтернативный дизайн)291 просмотр
- Центр управления играми378 просмотров
- Акт сборки мебели (Нестандартный документ в 1С7.7)1850 просмотров
- Пункт в контекстном меню при выборе двух файлов338 просмотров
- Визуальный редактор связей между модулями (3D)353 просмотра
- Редактирование программы телепередач674 просмотра
Отзывы заказчиков
$20
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17 лет назад
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$150
9 баллов
17 лет назад
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