Riddlebrain

Виталий Riddlebrain

 
39 летРоссия/Курск
17 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Образование:

Закончил Курский Государственный Технический Университет по специальности

"Программное обеспечение вычислительной техники".

Наиболее часто используемые языки программирования/средства разработки:

Borland Delphi, Borland C++, 1С , PHP, HTML, Assembler

Наиболее часто используемые системы управления базами данных:

FoxPro, MS Access, MS SQL Server 2000/2005, MySQL.

PHPMySQLHTMLDelphi
Отзывы заказчиков
aksjobs
Гость 
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$20
10 баллов
17 лет назад
Пункт в контекстном меню при выборе двух файлов
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
dima0
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
$150
9 баллов
17 лет назад
Визуальный редактор связей на Delphi
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!