Здравствуйте! На удаленную работу ищем специалиста по customer support для линейки наших продуктов связанных с balanced scorecard. Основные требования: -- хороший письменный и устный английский; -- постоянный доступ к интернету; -- наличие skype + микрофон; -- возможность работать минимум час каждый ...
- Служба поддержкинет заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Нужен детальный SEO анализ с целью выяснить какими методами веб-сайты конкурентов оказались в топе Гугла. Интересуемый запрос - "compare file" - интересуют первые 5 сайтов. Для анализа нужен спец по SEO для англоязычных сайтов. Предложения пишите на [email protected], ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $1000
Открыта вакансия для специлиста по маркетинговой поддержки нашего софта. Работа удаленная. Сейчас стоит задача написание маркетинговых how-to статей на английском, показывающих, как пользоваться продуктом, обыгрывающих возможные применение продукта специалистами из различных областей. Каждая статья помимо всего ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Исходные данные: -- Есть программа, предназначенная для сравнений файлов -- Имеется список ключевиков по теме сравнение файлов -- Имеется htm шаблон страницы сайта Необходимо: -- По каждому ключевику написать уникальный текст 300-400 слов на русском языке, обыграв при этом возможности ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $250
Ищем программиста (желательно Delphi) на новый проект, работа удаленная, оплата по webmoney. Для начала оплачиваемая тест задача (выполнять пока не нужно): нужно чтобы программа умела на открытой в браузере (IE или FireFox) странице заполнить поля ...Прикладное ПО13 заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
Здравствуйте! Ищется программист PHP на удаленную работу. Основные требования: * Возможность показать собственные проекты написанные на PHP + MySQL; * Хороший английский; * Опыт проектирования и разработки ПО, реализации GUI, тестирования; * Способность работать самостоятельно на всех этапах разработки; * Постоянный доступ ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $500
Ищу людей с хорошим английским для исследования и создания набора показателей для определения эффективности различных областей бизнеса. Сейчас интересуют показатели связанные с газом, нефтью и т.д. Что такое один показатель: 1. Это название показателя. 2. Описание показателя, это ...Закрыт16 лет назад
- $100
Вакансия: balanced scorecard for gas\oil Основные требования: -- понимание областей связанных с газом/нефтью, предпочтительно на уровне администратора; -- хороший письменный английский; -- хороший кругозор по вопросам бизнес процессов; Необходимо исследовать различные области бизнеса и придумывать/находить показатели (на английском языке), описывающие ...Закрыт16 лет назад
- $300
Здравствуйте! Ищется программист Delphi на удаленную работу над проектом связанным с интеллектуальным отслеживанием времени, проведенным пользователем за компьютером. Основные требования: * Опыт работы с Delphi; * Опыт разработки приложений для конечного пользователя; * Опыт ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $400
Вакансия: balanced scorecard for Quality Assurance Основные требования: -- опыт работы в области quality assurance; -- хороший письменный английский; -- хороший кругозор по вопросам бизнес процессов; Необходимо исследовать различные области бизнеса и придумывать/находить показатели (на английском языке), описывающие производительность компании ...Закрыт16 лет назад
- $250
Вакансия: balanced scorecard for Quality Assurance Основные требования: -- опыт работы в области quality assurance; -- хороший письменный английский; -- хороший кругозор по вопросам бизнес процессов; Необходимо исследовать различные области бизнеса и придумывать/находить показатели (на английском языке), описывающие производительность компании ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $200
Основные требования: -- хороший письменный английский; -- хороший кругозор по вопросам бизнес процессов; Необходимо исследовать различные области бизнеса и придумывать/находить показатели (на английском языке), описывающие производительность компании в данной сфере деятельности, речь идет о так называемой системе сбалансированных ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $50
Для новой программы нужно нарисовать несколько иконок, так, чтобы они были уже в использованном "корпоративном" стиле. Нужны: -- 7-9 иконок 16х16 -- основная иконка программы (должны сочетаться несколько размеров - 16х16, 32х32, 48х48, и цветов) -- ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $50
Здравствуйте! Открыта вакансия в службе технической поддержки пользователей. Основные требования: -- хороший английский, письменный и устный -- постоянный доступ в и-нет -- вы должны пользоваться TheBat'ом в качестве почтового клиента Оплата: От 50$\месяц при загрузке около 20 минут ежедневно. Оплата по webmoney. В ...Служба поддержки5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $500
Здравствуйте! Для нового проекта связанного с работой с MS Excel, ищется delphi-программист. Для начала предлагается выполнить оплачиваемое тест-задание: В программе, которую нужно написать на Delphi имеются 3-ри поля ввода и одна кнопка. 1-ое поле: текстовая строка 2-ое поле: число 3-е поле: ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $500
Открыта вакансия для постоянной удаленной работы по исследованиям и написанию англоязычных статей Основные требования: -- хорошее владение письменным английским; -- способность быстро сориентироваться в незнакомой тематике; -- постоянный доступ к почте и интернету Что ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $50
Здравствуйте! Есть программа, на вход которой подаются два файла. Нужно, чтобы при выборе двух файлов в проводнике windows в контекстном меню появлялась опция Run my program, при выборе этого пункта полные пути и имена файлов передавались ...Системное программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $250
Ищется человек с отличным знанием английского и немецкого языков для удаленной работы на постоянной основе. Основные требования: * Знание английского и немецкого языков; * Способность переводить тексты; * Способность писать тексты (область: программное обеспечение); * ...Переводы3 заявкиЗакрыт17 лет назад