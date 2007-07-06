aksjobs

Гость aksjobs

 
NaN лет
17 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Удаленная работа - customer support specialist

    Здравствуйте! На удаленную работу ищем специалиста по customer support для линейки наших продуктов связанных с balanced scorecard. Основные требования: -- хороший письменный и устный английский; -- постоянный доступ к интернету; -- наличие skype + микрофон; -- возможность работать минимум час каждый ...

    Служба поддержкинет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • SEO анализ

    Здравствуйте! Нужен детальный SEO анализ с целью выяснить какими методами веб-сайты конкурентов оказались в топе Гугла. Интересуемый запрос - "compare file" - интересуют первые 5 сайтов. Для анализа нужен спец по SEO для англоязычных сайтов. Предложения пишите на [email protected], ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Marketing support of software project

    $1000

    Открыта вакансия для специлиста по маркетинговой поддержки нашего софта. Работа удаленная. Сейчас стоит задача написание маркетинговых how-to статей на английском, показывающих, как пользоваться продуктом, обыгрывающих возможные применение продукта специалистами из различных областей. Каждая статья помимо всего ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужны htm страницы по ключевикам

    $250

    Исходные данные: -- Есть программа, предназначенная для сравнений файлов -- Имеется список ключевиков по теме сравнение файлов -- Имеется htm шаблон страницы сайта Необходимо: -- По каждому ключевику написать уникальный текст 300-400 слов на русском языке, обыграв при этом возможности ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Автозаполнение форм через браузер

    $250

    Ищем программиста (желательно Delphi) на новый проект, работа удаленная, оплата по webmoney. Для начала оплачиваемая тест задача (выполнять пока не нужно): нужно чтобы программа умела на открытой в браузере (IE или FireFox) странице заполнить поля ...

    Delphi
    Прикладное ПО13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Удаленная работа для PHP программиста

    $500

    Здравствуйте! Ищется программист PHP на удаленную работу. Основные требования: * Возможность показать собственные проекты написанные на PHP + MySQL; * Хороший английский; * Опыт проектирования и разработки ПО, реализации GUI, тестирования; * Способность работать самостоятельно на всех этапах разработки; * Постоянный доступ ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Performance indicators for GAS / OIL industry

    $500

    Ищу людей с хорошим английским для исследования и создания набора показателей для определения эффективности различных областей бизнеса. Сейчас интересуют показатели связанные с газом, нефтью и т.д. Что такое один показатель: 1. Это название показателя. 2. Описание показателя, это ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Balanced scorecard for gas\oil

    $100

    Вакансия: balanced scorecard for gas\oil Основные требования: -- понимание областей связанных с газом/нефтью, предпочтительно на уровне администратора; -- хороший письменный английский; -- хороший кругозор по вопросам бизнес процессов; Необходимо исследовать различные области бизнеса и придумывать/находить показатели (на английском языке), описывающие ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Timetracking

    $300

    Здравствуйте! Ищется программист Delphi на удаленную работу над проектом связанным с интеллектуальным отслеживанием времени, проведенным пользователем за компьютером. Основные требования: * Опыт работы с Delphi; * Опыт разработки приложений для конечного пользователя; * Опыт ...

    Delphi
    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Research and create Balanced Scorecard in English

    $400

    Вакансия: balanced scorecard for Quality Assurance Основные требования: -- опыт работы в области quality assurance; -- хороший письменный английский; -- хороший кругозор по вопросам бизнес процессов; Необходимо исследовать различные области бизнеса и придумывать/находить показатели (на английском языке), описывающие производительность компании ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Balanced scorecard for Quality Assurance

    $250

    Вакансия: balanced scorecard for Quality Assurance Основные требования: -- опыт работы в области quality assurance; -- хороший письменный английский; -- хороший кругозор по вопросам бизнес процессов; Необходимо исследовать различные области бизнеса и придумывать/находить показатели (на английском языке), описывающие производительность компании ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Исследование и разработка balanced scorecard

    $200

    Основные требования: -- хороший письменный английский; -- хороший кругозор по вопросам бизнес процессов; Необходимо исследовать различные области бизнеса и придумывать/находить показатели (на английском языке), описывающие производительность компании в данной сфере деятельности, речь идет о так называемой системе сбалансированных ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Требуются иконки

    $50

    Для новой программы нужно нарисовать несколько иконок, так, чтобы они были уже в использованном "корпоративном" стиле. Нужны: -- 7-9 иконок 16х16 -- основная иконка программы (должны сочетаться несколько размеров - 16х16, 32х32, 48х48, и цветов) -- ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Customer support service

    $50

    Здравствуйте! Открыта вакансия в службе технической поддержки пользователей. Основные требования: -- хороший английский, письменный и устный -- постоянный доступ в и-нет -- вы должны пользоваться TheBat'ом в качестве почтового клиента Оплата: От 50$\месяц при загрузке около 20 минут ежедневно. Оплата по webmoney. В ...

    Служба поддержки5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Delphi + MS Excel

    $500

    Здравствуйте! Для нового проекта связанного с работой с MS Excel, ищется delphi-программист. Для начала предлагается выполнить оплачиваемое тест-задание: В программе, которую нужно написать на Delphi имеются 3-ри поля ввода и одна кнопка. 1-ое поле: текстовая строка 2-ое поле: число 3-е поле: ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Анализ и написание статей на английском

    $500

    Открыта вакансия для постоянной удаленной работы по исследованиям и написанию англоязычных статей Основные требования: -- хорошее владение письменным английским; -- способность быстро сориентироваться в незнакомой тематике; -- постоянный доступ к почте и интернету Что ...

    Написание статей
    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Пункт в контекстном меню при выборе двух файлов

    $50

    Здравствуйте! Есть программа, на вход которой подаются два файла. Нужно, чтобы при выборе двух файлов в проводнике windows в контекстном меню появлялась опция Run my program, при выборе этого пункта полные пути и имена файлов передавались ...

    Delphi
    Системное программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Переводы документации, поддержка пользователей

    $250

    Ищется человек с отличным знанием английского и немецкого языков для удаленной работы на постоянной основе. Основные требования: * Знание английского и немецкого языков; * Способность переводить тексты; * Способность писать тексты (область: программное обеспечение); * ...

    Переводы3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
Houp
43 годаРоссия
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
$50
10 баллов
16 лет назад
Требуются иконки
Сотрудничеством очень довольна. ТЗ четкое. Оплата в срок. Отличный заказчик. =)
Получил отличные иконки, работа выполнена быстро и качественно на всех этапах от обсуждения идеи до корректировок. Определенно будем обращаться ещё.
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