SEO анализ

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт1 заявка149 просмотров

Здравствуйте!

Нужен детальный SEO анализ с целью выяснить какими методами веб-сайты конкурентов оказались в топе Гугла.

Интересуемый запрос - "compare file" - интересуют первые 5 сайтов.

Для анализа нужен спец по SEO для англоязычных сайтов.

Предложения пишите на [email protected], сабжект seo_job

15 лет назад
aksjobs
Гость 
125 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров