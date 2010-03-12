Регистрация в каталогах и поисковых системах

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт7 заявок210 просмотров

Интересуют сроки и бюджет

1. требуется прогнать по каталогам 2 домена dosug.md и досуг.tv это один сайт

2. подобрать ключевые слова для для каждого, создать описание обсудить его со мной, объяснить почему.

3. для начала привести примеры отчётов.

4. Тематика: Досуг Отдых Развлечения Объявления Публикации

5. для начала регистрация на русском. затем будут другие языки. Английский и Румынский.

не пишите в icq или скайп не отвечу.

оплата через webmoney

15 лет назад
HeliusSoft
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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