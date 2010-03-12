Регистрация в каталогах и поисковых системах

Интересуют сроки и бюджет

1. требуется прогнать по каталогам 2 домена dosug.md и досуг.tv это один сайт

2. подобрать ключевые слова для для каждого, создать описание обсудить его со мной, объяснить почему.

3. для начала привести примеры отчётов.

4. Тематика: Досуг Отдых Развлечения Объявления Публикации

5. для начала регистрация на русском. затем будут другие языки. Английский и Румынский.

не пишите в icq или скайп не отвечу.

оплата через webmoney