Сколько стоит обучится расскрутки сайта. Ничей хлеб отбирать не буду, в самого два сайта которые требуют раскрытки. Надо человек который научит правельно раскрытить сайт и потдержувать его, в топ 5 гугел (com.ua)..... За рание ...
Регистрация в каталогах и поисковых системах
Интересуют сроки и бюджет
1. требуется прогнать по каталогам 2 домена dosug.md и досуг.tv это один сайт
2. подобрать ключевые слова для для каждого, создать описание обсудить его со мной, объяснить почему.
3. для начала привести примеры отчётов.
4. Тематика: Досуг Отдых Развлечения Объявления Публикации
5. для начала регистрация на русском. затем будут другие языки. Английский и Румынский.
не пишите в icq или скайп не отвечу.
оплата через webmoney
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