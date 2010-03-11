Нужен специалист желательно на постоянное сотрудничество по оптимизации и продвижению сайта кафе www.vd-cafe.ru Интересует только Интернет-пространство Санкт-Петербурга Ключевые запросы обсуждаются, на первый взгляд что-то такое: ...
Продвижения сайта
Здравствуйте есть сайт (интернет-магазин, витрина) недавно созданный, еще не зарегистрирован в поисковых системах, который необходимо продвинуть в поисковых системах! Движок сайта "Presta shop"
Работу необходимо начать не позже понедельника!
По поводу ключевых слов- все с сайта(не знал что такое необходимо-первый раз)
Прошу приблизительно указывать цену в $.
Заранее спасибо!
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