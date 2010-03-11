Собственно нужно продвинуть сайт по запросу бузулук в ТОП3 Сообственно интересует стоимость и особенно сроки. Сайт сейчас находиться в 10 яндекса нужно подвинуть его выше. Сайт buzuluk(Точка)bz. Сайт ...
Сайт должен быть в топ 3 Яндекса, Гугла, Рамблера.
Сайт: http://barzan-show.ru
Ключевые слова:
мужской стриптиз
женский стриптиз
+ другие ключевые слова
Сайт нужно вывести и закрепить в топ 3.
От вас: пример работ, список дополнительных ключевых слов, сроки и цены.
Интересует как продвижение, так и поддержание в дальнейшем.
Предоплату внесу только пользователям с успешными проектами и нормальным рейтингом.
Пустые обещания не интересуют, демонстрируйте уже продвинутые проекты - это лучше всяких слов.
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