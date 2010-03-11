Сайт должен быть в топ 3 Яндекса, Гугла, Рамблера.

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  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт5 заявок191 просмотр

Сайт: http://barzan-show.ru

Ключевые слова:

мужской стриптиз

женский стриптиз

+ другие ключевые слова

Сайт нужно вывести и закрепить в топ 3.

От вас: пример работ, список дополнительных ключевых слов, сроки и цены.

Интересует как продвижение, так и поддержание в дальнейшем.

Предоплату внесу только пользователям с успешными проектами и нормальным рейтингом.

Пустые обещания не интересуют, демонстрируйте уже продвинутые проекты - это лучше всяких слов.

15 лет назад
mikrul
Михаил 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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