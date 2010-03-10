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Продвижение сайта
Необходим специалист на постоянную удаленную работу по продвижунию сайта www.city-compass.com.
Меня интересует привлечение максимального количества целевых пользователей любыми способами.
В данный момент сайт интегрирован с вконтакте, ЖЖ и твиттером, т.е. при обновлении информации происходят автопосты в соответствующие сети.
Пишите Вашу стоимость и ориентировочное количество хостов через месяц, два месяца и т.д.
Сайт молодой и дописывается, но нужно уже начинать. Раскрута регионально пока только по Киеву.
Желательно пишите сразу мне в аську. Все вопросы тоже в асю.
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