Продвижение в ТОП 10

Добрый день.

Требуется вывести интернет магазин парфюмерии в топ 10 в поисковиках.

Интересует комплексное продвижение, предлогайте виды мероприятий, как это будет происходить и другие часто задаваемые вопросы.

Что от меня требуется, спраши вайте сразу в проекте, либо присылайте на [email protected]