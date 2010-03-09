Требуется прокачать тиц до восьмидесяти-ста пунктов.

На данный момент пузомерки такие: Тиц

Тематика - бытовая техника и электроника для дома/офиса.

Сайт посвещен обзорам моделей бытовой техники и электроники, а также статьям вида "как выбрать...", "как правильно выбрать...", "советы при выборе..."

Сайт в индексе с октября 2009г. (Яндекс, Гугл)

Максимально присовенный тиц-10. Сейчас, повторюсь, менее 10.

Подробности в личку. Пишите сразу с ценой. Желателен тиц на постоянной основе( без выплат за месяц)

Спасибо за проявленный интерес к заданию :)