Требуется выдвинуть Онлайн казино http://casino-oz.com в топ 10 яндекса ( также желательно и гугла) по запросу - онлайн казино
Привести в порядок сайт
Проверить сайты на глюки, исправить неправильные и потеряные ссылки.
Исправить проблемы
Сократить кол-во запросов к базе.
Оптимизировать скрипты
"Подружить" с поисковиками. Интересует оценка сайта Goggle и Yandex
Сайты которые нужно привести в порядок:
Можно выполнить сайты отдельно. Цена за 1 сайт!!!!
Но цену ставьте сразу реальную сопоставляя с объемом работы
Желательно сразу указать за какой сайт возьметесь и какой объем работы предполагается за указанную сумму
Заявки фрилансеров
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