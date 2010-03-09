Привести в порядок сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт3 заявки359 просмотров

Проверить сайты на глюки, исправить неправильные и потеряные ссылки.

Исправить проблемы

Сократить кол-во запросов к базе.

Оптимизировать скрипты

"Подружить" с поисковиками. Интересует оценка сайта Goggle и Yandex

Сайты которые нужно привести в порядок:

http://wineexpert.kiev.ua/

http://tkany.net/

http://trek.kiev.ua/

http://odiag.com/

Можно выполнить сайты отдельно. Цена за 1 сайт!!!!

Но цену ставьте сразу реальную сопоставляя с объемом работы

Желательно сразу указать за какой сайт возьметесь и какой объем работы предполагается за указанную сумму

15 лет назад
trek-metro
59 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров